Von Alexander Maier





„Edle Lyrik ist das beste Heilmittel gegen die nüchterne Unrast jeder Zeit“, hat Rainer Maria Rilke einst notiert. Dem Esslinger Literaturwissenschaftler Harald Vogel dürfte er damit aus der Seele sprechen. Vogel ist zutiefst überzeugt, dass der Mensch in Zeiten wie diesen die Worte und Gedanken bedeutender Poeten nötiger denn je braucht. Weil sie Herz und Seele berühren. Weil sie uns in neue Gedankenwelten eintauchen lassen. Und weil sie uns helfen, eigene Überlegungen zu ordnen und in neue Richtungen zu lenken. Anfang der 90er-Jahre ist der heute 74-Jährige angetreten, den Esslingern Texte bedeutender Poeten unterschiedlicher Epochen nahezubringen. Und weil die Lyrik-Bühne einem zeitlos reizvollen Konzept folgt, ist ihr Erfolg ungebrochen. Rund 800 Auftritte hat Harald Vogel im In- und Ausland absolviert - die meisten mit dem Musiker Johannes Weigle, der für ihn viel mehr ist als nur ein musikalischer Begleiter. Am Sonntag wollen die beiden im Kabarett der Galgenstricke Hermann Hesse würdigen.

Fragen sind wichtiger als Antworten

Wenn sich Harald Vogel in unserer Welt umschaut, gibt es vieles, was ihm zu denken gibt: „Wir leben in einer Zeit flüchtiger Kommunikation, in der Sprache in ihrem ganzen Reichtum für viele an Bedeutung verliert. Gleichzeitig erleben wir eine zunehmende Glaubwürdigkeitskrise der öffentlichen Rhetorik. Und wir beobachten eine Vereinzelung, die oft schon bei Jugendlichen beginnt.“ Mit dieser Zeitdiagnose steht Vogel nicht alleine. Und er kennt ein Elixier, das manches heilen könnte: die Lyrik. Dem Literatur-Professor, der früher an den Pädagogischen Hochschulen in Esslingen und später in Ludwigsburg unterrichtet hat, ist es ein Anliegen, andere für Poesie zu begeistern. Er wirbt dafür, sich auf Lyrik einzulassen: „Gedichte eröffnen uns poetische Räume, in denen besonders exponierte Ereignisse und Empfinden verarbeitet werden. Damit ermöglicht uns die Lyrik eine Konfrontation mit der Innenwelt anderer und ein Gespräch mit uns selbst. Das schafft Nachdenklichkeiten, die wir brauchen, um uns die Welt anzueignen und all das, was wir sehen, auch zu hinterfragen. Es geht nicht nur darum, fertige Antworten zu liefern. Wichtiger ist, dass wir die richtigen Fragen stellen.“

Diesem Weg folgt Harald Vogel, wenn er vor das Publikum der Lyrik-Bühne tritt. Jede Matinee ist mit viel Gespür durchkomponiert - literarisch und musikalisch gleichermaßen. Johannes Weigle gelingt es, mit seiner sorgsam ausgewählten Musik einen Resonanzraum zu schaffen, in dem die poetischen Werke ihre Wirkung vollends entfalten können. Jede Matinee ist einem bestimmten Autor oder einer bestimmten Autorin gewidmet: Heinrich Heine und Mascha Kaléko, Andreas Gryphius und Sarah Kirsch, Rose Ausländer, Erich Fried und Eduard Mörike, und natürlich Vogels persönlichen Favoriten Kurt Tucholsky und Erich Kästner - mehr als 60 Autorenporträts umfasst das Repertoire der Lyrik-Bühne, die im Galgenstricke-Keller den idealen Rahmen findet. Tragende Säulen sind Harald Vogel und Johannes Weigle, zuweilen wirken die Galgenstricke Erich Koslowski und Herbert Häfele sowie der eine oder andere Gast mit.

Literatur wird zum Erlebnis

Der Initiator konzentriert sich ausdrücklich auf Autoren mit einem abgeschlossenen Lebenskreislauf. Er porträtiert sie in kurzen, prägnanten Moderationen, in denen immer wieder sein feinsinniger Humor und seine Liebe zu Satire und Ironie aufblitzen. Vor allem aber lässt Vogel die porträtierten Autoren durch ihre eigenen Texte sprechen. So nimmt er die Zuhörer behutsam bei der Hand und führt sie durch ein Stück Lebens- und Literaturgeschichte. Seinen besonderen Reiz bezieht dieses Format aus der gelungenen Kombination von Lyrik und Musik, die heute keineswegs ungewöhnlich ist, bei Gründung der Lyrik-Bühne Anfang der 90er-Jahre jedoch wegweisend innovativ war. „Johannes Weigle und ich verstehen und ergänzen uns perfekt“, verrät Vogel eines der Erfolgsrezepte. „Er versteht es vorzüglich, für jeden Autor den angemessenen Ton zu finden.“ Und so soll das noch lange bleiben: „Manchmal überlege ich mir, vielleicht etwas kürzer zu treten“, verrät Harald Vogel. „Doch dann überredet mich jedes Mal die Begeisterung zum Weitermachen.“ Die zahlreichen Fans der Lyrik-Bühne haben dagegen gewiss nichts einzuwenden.

Aus Anlass von Hermann Hesses 140. Geburtstag würdigt die Lyrik-Bühne diesen Autor mit einer Matinee, die am Sonntag, 19. März, um 11 Uhr im Kabarett der Galgenstricke beginnt. Eintrittskarten können reserviert werden unter Tel. 07 11/35 44 44.