Esslingen (red) - Zum 1. Januar ändern sich die Tarife in der Grundversorgung für Erdgas der Stadtwerke Esslingen. „Die SWE geben damit erneut die günstigeren Einkaufspreise an ihre Kunden weiter“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Bereits zum Januar 2016 hätten die SWE ihre Preise für die Tarife in der Grundversorgung gesenkt. Ein Durchschnittshaushalt mit vier Personen und einem Verbrauch von 20 000 Kilowattstunden könne im Vergleich zum Vorjahr rund 50 Euro Euro sparen, bei einem Verbrauch von 10 000 Kilowattstunden (Zwei-Personen-Haushalt) etwa 25 Euro. „Wir freuen uns, dass wir die Tarife für unsere Kunden günstiger