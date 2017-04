Exakt 6304 Enten haben sich am Sonntag von der Brücke am Wehrneckar in die Kanalfluten Richtung Agnesbrücke gestürzt. Und weil es das zehnte Mal war, dass die Veranstalter vom Round Table 161 Esslingen ihre gelben Plastikvögel zugunsten von Wildwasser und Agapedia ins Wasser schickten, ließ sich auch Oberbürgermeister Jürgen Zieger nicht lumpen und gab in diesem Jahr den Anführer.

Dazu bestieg das Esslinger Stadtoberhaupt ein eigens zu diesem Zweck von Tablern gebautes und im Wasser getestetes Bambusfloß, prüfte durch Schaukelbewegungen dessen Stabilität, ignorierte den Sitz, den man