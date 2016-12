„Alles, was trinkbar ist und gut“, beantwortet Manfred Mauz vom Weinhaus Mauz in Nellingen die Eingangsfrage. „Wein, Sekt, Champagner, Geschenkpackungen noch und nöcher.“ Oft wüssten Kunden nicht genau, was die Beschenkten gerne trinken. „Dann bleibt man schön in der Mitte.“ Auch Gutscheine seien ein großes Thema, dann könne der Beschenkte selbst wählen. „Wenn man einem Bordeauxtrinker einen Trollinger schenkt, hat er keine Freude daran, und umgekehrt.“ Gefragt seien auch die „schwäbischen Überlebenspakete“ mit Spätzle, Linsen, Rieslingsenf, Hausmacherwurst und Wein. Es gebe natürlich auch die italienische