„Das ist einer der schönsten Technikwettbewerbe für Kinder“, findet Reinhard Pittschellis, Leiter Entwicklung bei Festo Didactic. 15 Gruppen mit insgesamt rund 100 Teilnehmern kamen zum zum First Lego League Regionalwettbewerb, der am Wochenende im Technologie-Center von Festo ausgetragen wurde. In vier Disziplinen kämpften sie um den Einzug ins Semifinale. In diesem Jahr stand der mitteleuropäische Wettbewerb unter dem Motto „Animal Allies“ - alles drehte sich um die Beziehung von Mensch und Tier.

Im September waren die Aufgaben veröffentlicht und die Spielpläne verschickt worden. Dann folg­te die intensive