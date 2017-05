Esslingen (red) - Beim Einbruch in ein Einfamilienhaus ist am frühen Montagmorgen gegen 0.30 Uhr ein 24-Jähriger in Esslingen wohnhafter Mann afghanischer Herkunft auf frischer Tat ertappt und festgenommen worden. Er befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft, wie es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen heißt. Der Mann war auf bislang ungeklärte Weise in Besitz eines Hausschlüssels gelangt, mit dem er offenbar immer wieder unbemerkt das Haus betreten hatte. Während das Haus von Polizeibeamten überwacht wurde, verschaffte sich der polizeibekannte 24-Jährige erneut Zutritt zum Haus. Dabei konnte er von den Ermittlern festgenommen werden.

Anzeige