In den vergangenen Tagen konnten wir ihnen immer wieder begegnen - den Heiligen Drei Königen und ihrem Stern. Geleitet von ihrem Sternträger ziehen Caspar, Melchior und Balthasar durch die Straßen und gehen von Haus zu Haus, um den Menschen den Segen für das neue Jahr zu bringen. Dabei malen sie mit Kreide Zeichen an die Haustüren. 20*C+M+B*17 bedeutet: Christus mansionem benedicat - Christus segne dieses Haus, im Jahre 2017. In der Legendenbildung wurden aus den in der Bibel zahlenmäßig nicht genannten Astrologen die drei Könige, deren Namen von den Zeichen abgeleitet wurden, die sie anbrachten.

Als Segensbringer übermitteln sie den Segen in die