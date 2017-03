„Das Zelt unseres Vaters Abraham hatte offene Zugänge von allen Seiten.“ Dieser Text bezieht sich auf das Buch Genesis und ist im Rahmen einer künstlerischen Aktion der Caritasdienste in der Flüchtlingsarbeit im vergangenen Jahr verwendet worden. Seither begleitet mich dieser Text, und ich frage mich, was es für Kirche und für eine Stadt bedeuten könnte, solch ein offenes Zelt zu haben. Ich stelle mir ein großes weißes Zelt vor, das zum Beispiel Beduinen in der Wüste mit sich führen. Tagsüber zusammengepackt und auf dem Rücken eines Kamels verstaut, wird es bei Bedarf aufgebaut. Es bietet Platz zum Verweilen, schafft mitten in der Wüste Schatten vor der