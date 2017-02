Unerschrockene Hexen, gruselige Teufel und allerhand schaurige Gestalten sind am Samstag in Berkheim eingefallen. Beim achten Nachtumzug schlängelten sich 2000 Hästräger aus der Region, aus Österreich, der Schweiz und dem Elsass in einem turbulenten Gaudiwurm durch die Straßen. Alle zwei Jahre findet die nächtliche Narretei statt, von den Berkheimer Fleggakaschber und der Freien Narrenzunft Berk-Hexa ins Leben gerufen.

In Scharen strömte auch das närrische Fußvolk nach Berkheim. Etwa 10 000 Schaulustige feierten in den Straßen, als die Maskierten trommelnd, trötend und Schabernack treibend vorbeizogen.