Von Alexander Maier





Ob Fremdsprachen, Gesundheit und Fitness, Kultur und Gestalten, berufliche Fortbildung oder lebenspraktische Angebote - die Esslinger Volkshochschule möchte im Sommersemester 2017 den unterschiedlichsten Anforderungen gerecht werden. Entsprechend breit ist das neue Kursangebot gefächert: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der VHS haben darin 1415 Kurse und andere Veranstaltungen notiert - die Anmeldung dafür hat bereits begonnen.

Kurse in 21 verschiedenen Sprachen werden derzeit an der Esslinger VHS angeboten. Weil Englisch immer noch für viele im privaten wie im professionellen Bereich unerlässlich ist, gibt es verschiedene Angebote - auch mit speziellen beruflichen Schwerpunkten. Die anderen großen europäischen Sprachen wie Französisch, Spanisch und Italienisch werden auch auf verschiedenem Niveau für den Alltagsgebrauch, den Beruf oder die Reise angeboten. Und wer sich eher ungewöhnliche sprachliche Fähigkeiten aneignen möchte, findet neben Sprachkursen in Indonesisch, Hebräisch, Tschechisch oder Thailändisch auch Angebote in Chinesisch und Japanisch, Türkisch und Arabisch, die in jüngerer Zeit verstärkt nachgefragt werden.

Das gilt nicht nur mit Blick auf die vielen Flüchtlinge, die zuletzt nach Esslingen kamen, sondern auch für Deutschkurse, die sehr gefragt sind. Angeboten werden sie auf jedem Niveau - mit oder ohne Prüfung, für Studierende oder Berufstätige sowie in offener Form. Daneben organisiert die Volkshoch­schule Integrationskur­se. Interessierte können sich in der Sprachberatung im VHS-Haus informieren, wie sie einen solchen Kurs besuchen können.

Angebote für Gesundheit und Fitness zählen zu den Klassikern, wobei das Repertoire ständig aktualisiert wird. „Körperliches und psychisches Wohlbefinden sind entscheidende Voraussetzungen, um die Herausforderungen in Beruf und Privatleben erfolgreich bewältigen zu können“, erklären die Gesundheitsexperten der VHS. Deshalb steht ein breit gefächertes Entspannungs- und Bewegungsangebot von Yoga über Wirbelsäulengymnastik bis Zumba zur Wahl. Für alle, die das Passende für sich noch nicht gefunden haben, wird es einen Thementag geben. Unter anderem wird es in Workshops und einer Diskussion um die Frage gehen, ob vegane Ernährung nur eine Modeerscheinung ist.

Wer sich gerne kulturell und kreativ betätigt, wird bei der Esslinger Volkshochschule ebenfalls fündig: Musizieren, Singen und Tanzen gehören ebenso zum Angebot wie geführte Besuche in Konzerte, Ballett, Theater und Oper. Steigender Nachfrage erfreuen sich Keramikkurse, zu den besonders beliebten Kursen gehören zudem Näh- und Strickkurse. „Viele Jahre ist das Interesse an diesen Kulturtechniken zurückgegangen“, berichten die Kreativexperten der Volkshochschule. „Seit einigen Semestern werden sie als Freizeitbeschäftigung wieder geschätzt.“

Nützliche Tipps für den Alltag

Doch der Blick richtig sich auch nach vorn: An den zukünftigen Entwicklungen ausgerichtet sind die diversen Multimedia-Angebote aus dem weiten Themenfeld von Film und Foto. Die Auswahl ist groß, und sie wird immer wieder durch Neues bereichert. Neu ist in diesem Semester ein Projekt „Kultur an einem Tisch“: In lockerer Folge wird an unterschiedlichen Orten mit unterschiedlichen Mitteln Kultur auf den Tisch gebracht. Den Anfang macht ein kreativer Schreibworkshop mit Führung durch die Ausstellung „Stories in your mind“ in der Villa Merkel. Rat und Hilfestellung gibt die VHS auch bei Fragen des Alltags - ganz egal, ob es um die richtige Geldanlage, um Pflege oder Betreuung geht. Und mit einem Europatag wirbt die VHS dafür, politisch aktiv zu sein und sich zu informieren. Unter anderem wird es um die Frage gehen, weshalb der große Gedanke einer europäischen Einigung heute wichtiger ist denn je.

Wer sich fit machen möchte für Beruf und Karriere, ist bei der Esslinger Volkshochschule ebenfalls an der richtigen Adresse. Neben vielen anderen Ausbildungsangeboten ergänzen eine Tageseltern-Ausbildung, eine Mediatorenausbildung und die IHK-Aufstiegslehrgänge zum Fachwirt im Gesundheits- und Sozialwesen das Programm. Dabei muss es nicht immer gleich um eine komplette Ausbildung gehen - oft reicht es, fehlende Qualifikationen nachzuholen oder Wissen aufzufrischen. Gelegenheit dazu bieten unterschiedlichste Kur­se - das Repertoire reicht von EDV-Fachwissen bis hin zu Personal-, Rechts- und Organisationsfragen.

Anmeldung hat begonnen

Informationen: Das Programmheft, das alle 1415 Angebote des neuen VHS-Semesters auflistet und erläutert, liegt in Banken, Buchhandlungen und öffentlichen Einrichtungen aus. Auf Wunsch kann das Programmheft zugeschickt werden. Wer sich dafür interessiert, meldet sich unter Tel. 07 11/55 02 10 oder per E-Mail unter info@vhs-esslingen.de. Wer sich lieber digital informieren möchte, kann das Programmheft bequem auch im Internet lesen - entweder direkt auf der Webseite der VHS oder als Blätterkatalog.

Anmeldung: Für alle Angebote aus dem neuen VHS-Programm sind Anmeldungen ab sofort möglich - entweder unter Tel. 07 11/55 02 10, über die Webseite www.vhs-esslingen.de oder persönlich im VHS-Haus (Mettinger Straße 125). Anmeldezeiten sind dort Montag bis Freitag von 8 bis 12.45 Uhr und von 13.45 bis 19 Uhr sowie samstags von 8.30 bis 12.30 Uhr.