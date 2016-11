Von Dagmar Weinberg

Seitdem er wählen darf, hat Jon Keckonen sein Kreuzchen immer bei den Republikanern gemacht. „Am kommenden Dienstag werde ich zum ersten Mal nicht für die Republikaner stimmen“, sagt der 74-Jährige, der sich in Esslingens amerikanischer Schwestergemeinde Sheboygan in der Partnerschaftsorganisation „People to People“ engagiert. „Und ich bin froh, wenn endlich der 9. November und somit alles vorbei ist. Denn das war dieses Mal wirklich ein schrecklicher Wahlkampf.“ Auf den Straßen von Sheboygan war davon allerdings wenig zu sehen. „Ich habe in der Stadt kein einziges Plakat mit einem Foto von Trump oder Clinton