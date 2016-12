Camille Saint-Saens‘ „Oratorio de Noel“ steht im Schatten des großartigen Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach: Weder erreicht es dessen musikalischen Tiefgang, noch die musikalische Pracht. Dass Saint-Saens dennoch ein Werk in ganz eigenem Stil gelang, das Feierlichkeit und Optimismus ausstrahlt, hat man nun bei der Aufführung durch den Philharmonischen Chor Esslingen in der Frauenkirche gehört.

Das Oratorium war ein kompositorischer Schnellschuss: Der 23-jährige Saint-Saens soll das in der Weihnachtsnacht 1858 in Paris uraufgeführte Werk in nur elf Tagen komponiert haben. Umso mehr