Dass die Wände in der neuen Ausstellung in Rosa und Mintgrün gestrichen sind, freut Julia Opitz, seit Oktober wissenschaftliche Volontärin im Stadtmuseum und Kuratorin der Schau. „Denn das sind meine Lieblingsfarben.“ Vor allem sind die Farbtöne aber typisch für die 50er-Jahre. Und um die dreht sich alles in der Ausstellung „Erinnerungen eines Jahrzehnts“, in der das Museumsteam natürlich die Esslinger Perspektive beleuchtet.

Wie das Leben in der Stadt damals aussah und welche persönlichen Erinnerungen die Esslingerinnen und Esslinger mit dem Nachkriegsjahrzent verbinden, hat die