Trockenes, nicht zu heißes Wetter, gut gelaunte Menschen auf und an der Strecke und ein lockeres Rundum-Programm auf dem Parkplatz am Jägerhaus: Die Charity-Veranstaltung Lauffieber, die Sigrid Fiala und ihr gleichnamiges Sport- und Sanitätshaus organisieren, hat mehr als 200 Teilnehmer - Einzelläufer, Familien und Firmen - an die Römerstraße gelockt. Das waren so viele wie noch nie. Der Erlös ging an die Multiple Sklerose Ortsgruppen (Amsel) Esslingen und Ostfildern.

Anzeige /* */ var w = Math.max(document.documentElement.clientWidth, window.innerWidth || 0); if(w