Mama ist die Allerbeste. Und darum ist ein selbst gebasteltes Dankeschön zum Muttertag für viele Kinder ein Herzenswunsch. Am Samstag konnten sie in der Bahnhofstraße ein besonders nettes Geschenk für ihre Mutter gestalten: Die Initiative Bahnhofstraße hatte bereits zum dritten Mal eine große Malaktion mit Tontöpfen organisiert. Geplant oder ganz spontan machten viele Familien Halt am Basteltisch, der unter dem Vordach eines leer stehenden Geschäfts regensicher untergebracht war.

Anzeige /* */ var w = Math.max(document.documentElement.clientWidth, window.innerWidth || 0); if(w