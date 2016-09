Seit einigen Tagen ist er schon in Esslingen, die Vorzüge der Bücherei hat er längst entdeckt, und erste kulturelle Spuren hat er auch schon hinterlassen. Nun ist Johann Reißer offiziell in Esslingen angekommen: Gestern wurde der Autor als neuer Bahnwärter-Stipendiat vorgestellt - und er hat sich für die kommenden sechs Monate eine Menge vorgenommen: Seinen Debütroman „Land, Maschinen, Paradies“ will der 36-Jährige in Esslingen zum Abschluss bringen, diverse Lesungen sind geplant, zwischendurch verarbeitet er seine Eindrücke in literarischen Notizen, und an einem zweiten Romanprojekt, das den Arbeitstitel