Für 280 Menschen hat der Bürgerausschuss in der Osterfeldhalle aufgestuhlt. Die Sitzgelegenheiten sollten nicht ausreichen. Und so haben die Berkheimer, die kein Plätzchen fanden, eben Stehvermögen bewiesen. Sie alle sind der Einladung ihrer ehrenamtlichen Vertreter gefolgt, um sich von der Stadtverwaltung über den Festoknoten, den Vorentwurf für den neuen Flächennutzungsplan und die Nahversorgung in ihrem Stadtteil informieren zu lassen. Und der Bürgerausschuss hatte den ebenso heiklen wie informativen Durchmarsch durch die gefühlten Krisengebiete im Ort so gut im Griff, dass die Teilnehmer den Sieg der