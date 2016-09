Von Hermann Dorn

Die Investoren und Projektentwickler, die auf dem Karstadt-Areal in Esslingen ehrgeizige Pläne verfolgen, halten die Zeit reif für den großen Auftritt. Anfang Oktober werden sie auf der größten Immobilienmesse in Europa – der Expo Real in München – ihr Konzept vorstellen. Mit dieser Präsentation soll die Vermarktung, die nach Angaben der beteiligten Firmen bereits erfolgreich begonnen hat, weiter vorangetrieben werden. Projektentwickler Olaf Ley sieht das Vorhaben auf einem guten Weg. Sein aktueller Zeitplan peilt den Baubeginn für Anfang 2017 und die Eröffnung für Anfang 2019 an.

35 Ladenflächen, dazu gastronomische Angebote,