Ginge es nach den Floristen, wäre der Tag der Liebenden sicher nicht auf den 14. Februar gelegt worden. Denn die klassischen roten Rosen, die am Valentinstag besonders gern verschenkt werden, sind in unseren Breiten derzeit noch Mangelware - und doppelt so teuer wie sonst. Als blumige Liebeserklärung eignen sich aber auch farbenfrohe Frühblüher, meinen die Experten.

Einen „schönen Tulpenstrauß, Ranunkeln oder Freesien“ als romantisches Präsent empfiehlt etwa Florist Gunther Heubach: „Das liegt im Trend.“ Am Ende der dunklen Jahreszeit hätten viele Menschen das Bedürfnis nach bunten Farben,