Drunter und drüber geht es auf dem nächsten Bild des Fotografen Ralf Heikaus, der in unserer Serie seine ganz persönlichen Ansichten von Esslinger Brücken, Stegen und Unterführungen präsentiert. Das Motiv zeigt die Situation unter der Vogelsangbrücke. Dort geht es durch eine Unterführung zur Villa Merkel. „Dies ist mein persönlicher Lieblingsweg, der mich seit 1989 direkt zum Kunstgenuss in die Villa Merkel führt“, sagt Heikaus. Farblich verfremdet, modelliert der Fotograf die steinerne Landschaft und hebt so die einzelnen Elemente wie Brücke, Treppe und Unterführung besonders hervor. „Die großen