„Einer, der so küsst, trägt auch den Müll runter“, hofft eine aufgebrezelte Hühnerfrau beim Knutschen mit einem eleganten Schweinemann. Seine gefiederten Protagonistinnen haben Peter Gaymann zu einem der erfolgreichsten deutschen Cartoonisten gemacht. Dass er jedoch nicht nur Henne und Gockel mit spitzer Feder zeichnen kann, zeigt derzeit die Brisky-Galerie. In ihren Räumen am Stadteingang Ritterstraße sind unter dem Titel „Querbeet“ 45 Unikate aus dem facettenreichen Schaffen des Zeichners und Illustrators zu sehen. Und kaum einer der zahlreichen Gäste verließ die Vernissage ohne eine von Peter Gaymann live