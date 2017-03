Von Melanie Braun

Das Greut ist wieder Thema: Nachdem die Stadtverwaltung im Januar auf Wunsch einiger Fraktionen die Entscheidung über ein Wettbewerbsverfahren für die potenzielle Bebauung einer Freifläche im Greut vertagt hatte, kommt das Thema nun wieder auf die Tagesordnung. Am Mittwoch präsentiert die Stadt im Ausschuss für Technik und Umwelt die Stellungnahme des Büros Ökoplana zur Kritik an seinem Klimagutachten. Während sich die Bebauungsgegner nun in einem offenen Brief zu Wort melden, gibt es im Gemeinderat noch keine klare Haltung zu dem Thema.

So will etwa die SPD die Ausführungen am Mittwoch abwarten, bevor sie weiter diskutiert.