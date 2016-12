Esslingen (red) - Seit Jahren läuft in vielen Haushalten am Silvesterabend das Fernsehstück "Dinner for One". Für viele ist es einfach Kult. Da gibt es keinen Jahreswechsel ohne Miss Sophie und und ihrem Diener James, der immer betrunkender über den Kopf des erlegten Tigers im Salon der alten Dame stolpert.

Eigentlich langweilig. Wenn es nicht Kultstatus hätte. Wie halten Sie es mit Sophie und James? Schauen Sie es an? Gehört es bei Ihnen in den routinemäßigen Ablauf an Silvester?

