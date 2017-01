Erfahrungen sammeln, Menschen kennenlernen, „die einen auch inspirieren“, den eigenen Blick weiten und mit anderen im Team zusammenarbeiten - all das liegt Leonie Spieth am Herzen. Die 17-Jährige, die in die elfte Klasse des Theodor-Heuss-Gymnasiums geht, wurde kürzlich als erste Frau zur Vorsitzenden des Jugendgemeinderats (JGR) gewählt. Dass es so lange gedauert hat, bis eine Frau an der Spitze steht, wundert sie. „Ich weiß auch nicht, warum sich die Mädels bisher nie getraut haben, den Vorsitz zu übernehmen. Denn bei uns geht es ja schon immer völlig gleichberechtigt zu“, unterstreicht die neue