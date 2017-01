Es ist klirrend kalt an diesem Mittag in Plochingen. Vor wenigen Minuten hat der Treff am Berg in der evangelisch-methodistischen Kirche seine Türen geöffnet. Die Gäste sitzen an den großen Tischen und freuen sich auf das warme Mittagessen. Suppe, Weißwürste, Schupfnudeln mit Sauerkraut und Pudding stehen auf dem Speiseplan für die Obdachlosen und andere Bedürftige. Knapp 20 selbst gekochte Mahlzeiten geben die Ehrenamtlichen aus. An jedem Dienstag bietet der Tagestreff in Plochingen warmes Mittagessen an.

Die Männer und Frauen unterhalten sich. Sie kennen sich oft seit Jahren und leisten einander auch