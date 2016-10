„Gerade in unruhigen Zeiten, in denen die Menschen durch vielfältige Nachrichten über Krieg, Vertreibung und Zerstörung beunruhigt werden, ist es wichtig, diesen Botschaften etwas entgegenzustellen“, finden die Macher des Esslinger Forums für jungen Solisten. Und sie tragen dieser Erkenntnis mit dem Programm ihrer Konzertreihe Rechnung. In sechs Konzerten dreht sich vom 5. bis 13. November alles um „Die Schöpfung“ - die schöpferische und kreative Kraft der Musik soll die Zuhörer daran erinnern, dass es heute mehr denn je gilt, die Welt und all ihr Schönes und Gutes vor der Zerstörung zu bewahren.

Die