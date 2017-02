Von Alexander Maier





Steven Walter und Adrian-Minh Schumacher waren noch Studenten, als sie 2009 antraten, um mit dem Podium ein junges europäisches Musikfestival in Esslingen zu etablieren. Was damals als Experiment begann, ist längst zum international beachteten Vorzeigemodell geworden. „Wir feiern gute Musik in all ihren Formen und Farben“, sagt Walter. „Die Vielfalt der Konzertorte und -formate ist von der Vielfalt der Musik selbst inspiriert. Wir freuen uns, viele überraschende und intensive Momente mit unserem neugierigen Publikum zu teilen.“ 50 internationale junge Musiker und Vertreter anderer Kunstformen werden vom 4. bis 13. Mai in Esslingen zu Gast sein. Und sie wollen ihrem Publikum in 29 Veranstaltungen an elf Orten Gelegenheit bieten, Musik auf innovative und immer wieder überraschende Weise zu erleben.

Musik in ungewöhnlichen Formaten zu präsentieren, ist das alljährliche Versprechen der Podium-Macher. Nach einem Prolog am 4. Mai im Komma gibt es tags darauf zum offiziellen Festival-Auftakt ein Konzert unter dem Titel „Nächtliche Versammlung“. Musiker versammeln sich in der Frauenkirche, die Musik wird immer opulenter und führt das Publikum schließlich in die Weinberge. Unter dem Titel „Camille. Pause. Dimitri“ erklingt am 6. Mai im Gemeindehaus am Blarerplatz Kammermusik von Camille Saint-Saens und Dimitri Schostakowitsch. Der Schönheit des Mechanischen in der Musik von Johann Sebastian Bach bis Ryan Lott spüren junge Musiker ebenfalls am 6. Mai unter dem Titel „Beautiful Mechanical“ im Komma nach. „Musik für Herz und Atem“ heißt es am 12. Mai, wenn die Esslinger Stadtkirche im Rhythmus des Herzschlags pulsiert. Klassische und zeitgenössische Kompositionen verschmelzen dort mit der raumfüllenden Videokunst des Stuttgarter Kollektivs Lichtgestalten und verwandeln die ganze Kirche in einen Klangraum.

Es gehört zu den Vorzügen des Podium-Festivals, dass seine Macher immer wieder auch neue Veranstaltungsorte erschließen - so wie in diesem Jahr das Alte Zollamt am Bahnhof, das seit Jahren leersteht. Die Zeit hat dort deutliche Spuren hinterlassen - nun bietet das Gebäude den reizvollen Rahmen für vier Aufführungen der Podium-Produktion „Codewort: Magnus“, in der der Komponist Manuel Durao und der Schriftsteller Daniel Schmidt aktuelle gesellschaftspolitische Fragen rund um künstliche Intelligenz und die „Panama Papers“ thematisieren. Regisseur Jeffrey Döring gibt den Zuschauern mit einem interaktiven Theaterspiel Gelegenheit, unmittelbar ins Geschehen einzugreifen. Und auch das Esslinger Eisenlager wird mit seinem anregenden Ambiente ins Festival einbezogen - die Produktion „Death Speaks“ lädt ein zum musikalischen Dialog verschiedener Welten.

Interkultureller Austausch und kulturelle Bildung werden auch beim kommenden Podium-Festival großgeschrieben: In einem eigens für den Kulturrucksack entwickelten Kinderkonzertformat haben alle rund 1000 Fünftklässler der Esslinger Schulen Gelegenheit, bekannte Schubert-Lieder mit der Klassik-Band Erlkings in unkonventionellen Interpretationen zu erleben. Und das Konzertformat „Grenzgänger“, das von Schülern und jungen Musikern aus unterschiedlichen Kulturkreisen entwickelt wurde, ist Teil eines interkulturellen Schwerpunkts, in dessen Rahmen weitere Veranstaltungen und Workshops während des Festivals stattfinden werden.

Wissenswertes zum Podium-Festival

Geschichte: Das Podium-Festival wurde 2009 gegründet. Seither kommen jedes Jahr rund 50 Nachwuchsmusiker und -künstler vieler Kunstformen aus ganz Europa nach Esslingen, um das Programm in einer intensiven Probenphase vor Ort zu erarbeiten. So ist mit den Jahren aus einem kleinen Kammermusikfestival ein interdisziplinäres, experimentierfreudiges Kunstfest geworden, das international Beachtung findet und in Esslingen breite Unterstützung unter anderem durch eine eigens gegründete Stiftung erfährt. 2010 wurde das Podium beim renommierten „Echo Klassik“ mit einem Sonderpreis ausgezeichnet, weitere Preise und Auszeichnungen folgten.

Vorverkauf: Eintrittskarten gibt es ab sofort an allen Reservix-Vorverkaufsstellen, natürlich auch im EZ-Haus am Esslinger Marktplatz, bei der Stadtinformation sowie unter www.podiumfestival.de im Internet. Dort ist außerdem ein ausführliches Festival-Programm zu finden.