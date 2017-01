Melke-Lingnau hatte zwei Jahre an der John-F.-Kennedy-Schule (JFK) unterrichtet, bevor sie ans Regierungspräsidium Stuttgart wechselte. Dort war sie zunächst Referentin für berufliche Gymnasien, später Referatsleiterin. Begonnen hatte sie ihre Laufbahn mit dem Studium der Wirtschaftspädagogik in Köln, danach promovierte sie in München über die Bedeutung der Netzwerktechnik in der Pädagogik. Nach einem Ausflug als Controllerin in der Wirtschaft machte sie an der Nürtinger Albert-Schäffle-Schule ihr Referendariat und wechselte anschließend an die JFK. Jetzt ist die 47-Jährige Chefin dieser beruflichen Schule mit