Es war wohl wie ein verspätetes Weihnachtsgeschenk für die Stadt Esslingen, als Cornelia Schehle ihre Arbeit im Esslinger Jugendbüro am 27. Dezember 1993 aufnahm. Schon damals galt der Bahnhof als Treffpunkt für Jugendliche. „Wir stellten uns damals die Fragen, ob es am Bahnhof einen Drogenumschlagsplatz gibt und ob es bei der Asylbewerberunterkunft ein erhöhtes Maß an Auffälligkeiten gibt“, erinnert sich Conny Schehle. Ebenso standen Themen wie rechtsorientierte Jugendliche und die Klärung des Bedarfs der jungen Menschen im Mittelpunkt.

„Meine Stelle war zunächst auf zwei Jahre befristet, und das kam