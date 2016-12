Von Sabine Försterling

Der Angeklagte war im Mai dieses Jahres in Holland festgenommen und anschließend nach Deutschland ausgeliefert worden. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der 29-Jährige, der als Beruf Manager angab, ein weiteres Mitglied einer Bande ist, die am 29. Oktober 2014 kurz nach zehn Uhr in einer Blitzaktion ein Juweliergeschäft in der Esslinger Innenstadt überfallen hatte.

Inzwischen sind vom Stuttgarter Landgericht ein 35-Jähriger, der als Organisator im Hintergrund agiert hatte, zu sechseinhalb Jahren, ein 38-Jähriger, der mit einer Softair-Pistole eine Angestellte bedroht hatte, zu fünf Jahren und ein 25-Jähriger, der