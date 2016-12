Die Ablebensretter

Im Hospiz ist der Tod allgegenwärtig. Doch die Mitarbeiter in der Oberesslinger Einrichtung opfern sich dafür auf, dass die Patienten dies nicht ständig spüren. Diese Arbeit kostet viel Kraft, sie gibt den Leuten aber auch viel. Und vor allem: Der gemeinsame Weg endet in der Regel in einer würdevollen Gelassenheit.