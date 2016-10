Von Melanie Braun

Ein großer Bagger frisst sich in das Gelände. Er reißt die letzten Pflanzen samt Wurzeln heraus und türmt Steinbrocken zu großen Haufen auf: Im Silcherhof laufen derzeit die letzten Vorbereitungen für den Abriss der in die Jahre gekommenen Häuser. Die Gebäude aus den 1920er und 1930er Jahren sollen durch moderne Neubauten ersetzt werden, die nicht nur energetisch auf dem neuesten Stand sein, sondern auch mehr als doppelt so viele Wohnungen beherbergen sollen als bisher – wenn auch kleinere.

Die Bewohner haben ihre Wohnungen schon längst verlassen: Spätestens zum 30. Juni mussten sie ausziehen. Nur ein Mann konnte sich offenbar