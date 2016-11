Kann man ehrenamtliches Engagement in der Flüchtlingsarbeit wie einen 100-Meter-Lauf bewerten, an dessen Ende die Läufer auf den Plätzen landen? Die Jury des Ehrenamtspreises „Starke Helfer“, den die Eßlinger Zeitung und die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen seit 2003 gemeinsam ausloben, war einhellig der Meinung: Das geht gar nicht. Und so konnten sich jetzt beim Festakt im Esslinger Landratsamt alle 15 Endrundenteilnehmer über einen ersten Preis freuen. Wobei es genauer gesagt nur 14 waren. Denn Uwe Doleski, der sich privat um zwei Flüchtlinge aus Afghanistan kümmert, wollte lieber im Hintergrund bleiben und