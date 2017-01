In Stuttgart ist Feinstaub schon lange ein großes Thema. Nun gibt es erstmals auch offizielle Daten darüber, wie hoch die Feinstaubkonzentration im Verlauf eines Jahres in Esslingen war. Das Ergebnis: Die Stadt im Neckartal kommt gleich nach der Stadt im Kessel. Zwar wurde der Grenzwert an nicht mehr als 35 Tagen überschritten - so viele Überschreitungen erlaubt die entsprechende EU-Richtlinie. Doch Esslingen ist nicht weit entfernt von dieser Grenze.

Noch wurden nicht alle Messungen für 2016 ausgewertet: Die letzten vier Tage des Jahres stehen noch aus. Doch auch so wurde der Grenzwert - 50 Mikrogramm