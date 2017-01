Esslingen (red) - CDU-Abgeordneter und Landtagsmitglied Andreas Deuschle hat beim baden-württembergischen Verkehrsministerium den Sachstand zur Situation der Park+Ride (P+R)-Stellplätze in der Region Stuttgart erfragt. Nach Angaben des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur seien in der Region Stuttgart entlang der Hauptverkehrsachsen ausreichend P+R-Anlagen vorhanden. Für Pendler stehen ungefähr 16 000 Stellplätze an 107 Stationen zur Verfügung.

„Der Streckenabschnitt der S 1 zwischen Stuttgart und Kirchheim bietet Pendlern jedoch keine nennenswerte Anzahl an gebührenfreien P+R-Stellplätzen“, konstatiert Deuschle in einer