Von Dagmar Weinberg



Als er kürzlich in einem Vortrag von den auf der Internationalen Automobilausstellung gezeigten, speziell für den städtischen Lieferverkehr kreierten Neuentwicklungen hörte, erinnerte er sich sofort an eine umfangreiche Sammlung, die der Verein geschenkt bekommen hat. Die historischen Fotos, technischen Beschreibungen und Werbeblätter belegen, dass die ME ihrer Zeit voraus war. „Die Maschinenfabrik hat nämlich schon vor mehr als 80 Jahren elektrische Lastkraftwagen gebaut und war damit gut im Geschäft“ – wie Fotos zeigen, vor allem bei der Deutschen Reichspost.

Elektrische Reichspost

„Die Reichspost hatte bereits 1935