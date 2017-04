Von Alexander Maier





Das Lob kommt aus berufenem Munde: „175 Jahre lang einen Verein mit Leben zu erfüllen, das zeugt von Beständigkeit und Durchhaltevermögen.“ Die Mitglieder des Weingärtner-Liederkranzes Esslingen haben sich die anerkennenden Worte von Jörg Schmidt, dem Präsidenten des Schwäbischen Chorverbandes, wohl verdient. Mit seinen 175 Jahren gehört der Verein zu den traditionsreichsten Chören der Stadt, und er hat „den Chorgesang in Esslingen wesentlich mit geprägt“, wie Oberbürgermeister Jürgen Zieger den Sängerinnen und Sängern anlässlich ihres Jubiläums bescheinigt. So viel Anerkennung ist für die heutige Vereinsführung Verpflichtung: „Wir wünschen uns als Sängerinnen und Sänger, dass wir es gemeinsam schaffen, den Weingärtner-Liederkranz auch für kommende Zeiten zu rüsten. Möge die Freude am gemeinsamen Singen immer im Vordergrund stehen.“ Auf dem Weg zwischen Tradition und Moderne begleitet den Verein der Sängerwahlspruch „Edle Reben unser Leben, unser Herz dem Deutschen Sang.“

Anzeige

Die erste Vereinsfahne, die heu­te im Esslinger Stadtmuseum ausgestellt ist, erinnert an die Gründung des Weingärtner-Liederkranzes am 18. März 1842. „Zweck des Vereins ist, sich und andere durch wohlgeordneten Gesang anständiger Lieder zu unterhalten“, hieß es in der Vereinssatzung. Disziplin war selbstverständlich: „Die Mitglieder sind verpflichtet, die Gesangsübungen zeitig und fleißig zu besuchen, ein nachlässiges Mitglied hat der Ausschuss zu ermahnen, regelmäßiger zu erscheinen.“ Zunächst waren die Männer unter sich - erst 1950 kamen ein Frauenchor und auch ein gemischter Chor hinzu. Heute zählt der Weingärtner-Liederkranz 102 Mitglieder. Und was noch wichtiger ist: 36 Aktive singen in vier Chören - dem Männerchor, dem Frauenchor, dem gemischten Chor und dem Neuen Chor. Dass der Weingärtner-Liederkranz die Zeichen der Zeit stets erkannt hat, nötigt Udo Goldmann, dem Präsidenten des Chorverbands Karl Pfaff, Respekt ab: „Der Verein hat sich mit seinen verschiedenen Chorgattungen rechtzeitig auf die Veränderungen in der Chorlandschaft, auf die geänderten Hörgewohnheiten und auf die unterschiedlichen Erwartungen des Publikums eingestellt.“ Damit sei der Verein für die Zukunft gut aufgestellt.

Anzeige

„Die Spuren einer globalisierten Welt gehen auch an diesem Verein nicht vorbei“, sind sich die vier gleichberechtigt arbeitenden Vorsitzenden Martin Hemminger, Sabine Sandler, Bettina Speck und Norbert Zenner einig. „Nur wenige Mitglieder sind heute noch hauptberufliche Wengerter. Die Arbeitswelt hat einen anderen Rhythmus gefunden, die jüngere Generation ist durch Studium und Beruf weit über Esslingens Grenzen hinausgezogen, und das Angebot an Freizeitaktivitäten ist so vielfältig wie noch nie. So muss sich auch der Weingärtner-Liederkranz der Herausforderung stellen, die Tradition der Altvorderen fortzuführen und gleichzeitig den Verein in ein neues Zeitalter zu führen - mit zeitgemäßen Vereinsstrukturen und einem dem Zeitgeist angepassten Lied-Repertoire. Dazu gehören auch Veränderungen bei den Probenzeiten und Gedanken zu neuen Wegen in der Chorzusammensetzung. Dass Gesangvereine wie dieser auch weiterhin ihren festen Platz in einer lebendigen und funktionierenden Gesellschaft haben müssen, ist für Chorleiterin Isolde Holzmann klar. Sie erinnert im Jubiläumsjahr bewusst an die demokratischen Traditionen der Sangesbewegung und bringt das gemeinsame Anliegen auf den Punkt: „Wir stehen ein für Erinnerung, für Gemeinschaft, für Gegenseitigkeit und für Individualität - kurz: für den Menschen.“

www.weingaertner-liederkranz-es.de

Ein traditionsreicher Verein feiert Jubiläum

175 Jahre Vereinsgeschichte sind für den Weingärtner-Liederkranz ein guter Grund zum Feiern. Gleich zwei Veranstaltungen sind geplant:

Das Jubiläumskonzert beginnt am Samstag, 22. April, um 19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus am Blarerplatz. Der gemischte Chor, der Männerchor, der Frauenchor, der Neue Chor und das Esslinger Zupforchester haben ein buntes Programm zusammengestellt. Anschließend wird Bewirtung im Saal angeboten.

Das Sommerfest des Weingärtner-Liederkranzes findet am 16. Juli im Agneshof statt, Beginn ist um 10 Uhr. Nach einem Gottesdienst und Festreden erwartet die Besucher viel Gesang und beste Verpflegung, fünf Gastchöre haben zugesagt.