Von Gaby Weiß





Wenn sich bei berufstätigen Frauen Nachwuchs einstellt, zieht das in der Regel tiefgreifende Veränderungen nach sich. Die fünf Frauen, die ein Netzwerk für selbstständig berufstätige Mütter gegründet haben, haben im Alltag ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht.

Nadine Heidelberg (38), Diplom-Betriebswirtin, führt einen Stoffladen (www.wunderstoff.de). Sie ist verheiratet und hat zwei Töchter im Alter von sieben und fünf Jahren. Sie hat ihre Kinder als angestellte Marketing-Referentin in einem großen Unternehmen bekommen. „Da muss man unheimlich kämpfen, dass man zurückkommen darf.“ Für sie war die Selbstständigkeit eine gute Lösung, auch wenn sie während der Grippe-Saison manchmal schier verzweifelt: „Letzte Woche waren alle angeschlagen, ich selbst, die Kinder, die Mitarbeiterin. Da hätte ich gerne bei mir angerufen: Sorry, ich komme heute nicht. Aber als Selbstständige kannst du dich nicht ausruhen, niemals.“

Anzeige

Anja Kalischke-Bäuerle (48), Journalistin und Diplom-Betriebswirtin mit Schwerpunkt Marketing, schreibt als Freiberuflerin und bietet Pressearbeit, Online-Kommunikation und Social-Media-Journalismus (www.storytelling-news.de). Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder im Alter von zehn und sieben Jahren. Sie entschied sich bewusst, die Sicherheit eines Angestelltenverhältnisses zu verlassen: „Ich wollte wieder mehr schreiben. Und ich wollte mir mit den Kindern die Zeit flexibler einteilen können. In einem großen Unternehmen ist das schwierig. Da hieß es dann: Dieser Termin ist so wichtig, da musst du da sein. Das mit den Kindern kriegst du auch anders organisiert.“

Katrin Recktenwald (32), Damenschneiderin und staatlich geprüfte Produktentwicklerin „Mode“, entwirft und schneidert Design-Unterwäsche und -Bademode (www.triny.de). Sie ist verheiratet und hat eine Tochter im Alter von fast fünf Jahren, das zweite Kind ist unterwegs. Sie hat ihre neugeborene Tochter anfangs in ihren Laden mitgenommen: „Früher haben sie im Kolonialwarenladen ihre Kinder ja auch unter der Theke großgezogen. Bei mir hat das aber nicht funktioniert, ich kann meinen Zuschneidetisch nicht immerzu zum Wickeltisch umfunktionieren. Aber ich musste das versuchen, sonst hätte ich mir ewig vorgeworfen: Es hätte ja klappen können.“ So gab sie ihre Boutique am Esslinger Marktplatz auf, verlegte Atelier und Show-Room nach Hause und hat ihre Öffnungszeiten kurzerhand an die Kita-Zeiten angepasst: „Und wenn dort Norovirus-Alarm ist, dann darf meine Tochter auch mal zuhause bleiben. Ich liebe mein Business, das ist für mich Erfüllung, aber meine Familie ist mir immer wichtiger, egal, wie viele Menschen ohne Unterwäsche rumlaufen.“

Carmen Moosmann (40), Fotodesignerin und Fotografin, hat sich auf People, Portraits und Event-Reportagen spezialisiert (www.carmenmoosmann.de). Sie ist verheiratet und hat zwei Söhne im Alter von fast fünf und zwei Jahren. Sie hat sich drei Jahre vor der Geburt des ersten Kindes selbstständig gemacht. Weil sie als Hochzeitsfotografin oft ein Jahr im voraus gebucht wird, musste sie damals viel jonglieren und zum Teil während der Foto-Sessions stillen. „Beim zweiten Kind wusste ich: Das ist mir zu stressig, das will ich nicht mehr.“ Deshalb hat sie fast ein Jahr Pause gemacht und in Kauf genommen, dass ihr Geschäft danach erst wieder in Schwung kommen musste.

Lilli Straub (37), Diplom-Ingenieurin Landschaftsarchitektur, plant und entwirft Gärten (www.lilli-straub.com). Sie ist verheiratet und hat zwei Söhne im Alter von acht und vier Jahren. Auch sie hat nach der Geburt möglichst rasch wieder als angestellte Landschaftsarchitektin gearbeitet, merkte aber relativ schnell, dass sie nicht weiterkam. Nach dem zweiten Kind machte sie sich selbstständig: „In der Selbstständigkeit bin ich viel mehr gefordert. Ich darf jeden Tag so viel lernen, das ist für mich unglaublich toll.“ Dass sie auch als Mutter in ihrem Beruf arbeiten will, war für sie immer klar: „Sonst würde ich mich auf dem Abstellgleis fühlen. Es ist mir wichtig, im Leben auf eigenen Füßen und finanziell auf eigenen Beinen zu stehen.“