Seit heute Morgen ist klar: Donald Trump wird der 45. Präsident deTrump wird der 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika werden. Der Unternehmer und republikanische Präsidentschaftskandidat hatte bereits im Wahlkampf die Gemüter erhitzt. Besonderes Aufsehen erregte er durch Äußerungen, die in der Öffentlichkeit als frauenfeindlich, rassistisch und homophob wahrgenommen wurden. Doch auch seine Gegnerin Hillary Clinton ist umstritten. EZ-Mitarbeiterin Janey Olbort hat sich in Esslingen umgehört und gefragt: Was halten Sie von dem künftigen Präsidenten der USA?

Dorothee Hahn (69), Rentnerin aus Esslingen: Ich war am Morgen geschockt. Man war etwas auf Hillary Clinton fixiert, weil sie in vielen Umfragen vorne lag. Was jetzt konkret geschieht, kann man noch gar nicht beurteilen. Aber insgesamt habe ich den Eindruck, dass es überall einen Rechtsruck gibt.

Robert Peter (63), Rentner aus Esslingen: Trump wird sich sicher stark anpassen müssen, sonst eckt er überall an. Aber wenn er das umsetzt, was er im Wahlkampf gesagt hat, erwarte ich nichts Gutes. Wenn ich das mit der AfD bei uns sehe, wird mir Angst und Bange. Viele Leute informieren sich meiner Meinung nach nicht ausreichend über politische Zusammenhänge. Da sehe ich auch die politischen Parteien in der Pflicht, die ihre Öffentlichkeitsarbeit verbessern sollten. Die Politik muss den Menschen besser erklären, warum bestimmte Entscheidungen getroffen werden.

Renate Kremkow (66), Rentnerin aus Esslingen: Nach seinen Äußerungen im Wahlkampf kann ich mir vorstellen, dass wir nichts Gutes zu erwarten haben. Man denke da an seine Äußerungen über Angela Merkel oder an die Idee, eine Mauer an der mexikanischen Grenze zu bauen. Unsere Wirtschaft wird das auch beeinflussen. Trump sieht es ja eher so, dass amerikanische Bürger amerikanische Autos auf amerikanischen Straßen fahren sollten. Deutsche Firmen müssen sich etwas einfallen lassen, um in den USA und international weiter erfolgreich sein zu können.

Anna Hoberg (34), wissenschaftliche Mitarbeiterin aus Ostfildern: Es gibt aus meiner Sicht zwei Möglichkeiten: Einerseits könnte es sein, dass mehr Verstand vorhanden ist, als man denkt. Andererseits kann es auch sein, dass wir uns warm anziehen müssen. Barack Obama hatte ein gutes diplomatisches Händchen, das geht jetzt verloren. Ich denke mit Trump als Präsident wird es schwieriger, diplomatische Lösungen finden zu können.

Natalie Hazzouri (36), Lehrerin aus Aichwald: Ich will es mir ehrlich gesagt noch nicht vorstellen. Ich bin frohen Mutes ins Bett gegangen und war am Morgen regelrecht schockiert.

Adam Langer (35), Leiter im Vertrieb aus Esslingen: Ich denke, Trump sieht das Ganze eher als Hobby. Ich frage mich, wie er sein Amt als Präsident mit seinen Aufgaben als Unternehmer vereinbaren wird. Wie will er angesichts dieser Doppelbelastung überlegte Entscheidungen treffen? Diese Wahl wird auch für Deutschland Folgen haben. Aus meiner Sicht ist Freihandel entscheidend in einer globalisierten Welt. Das wird unter Trump schwieriger. Auch deuten die geplanten Investitionen in das US-Militär nicht darauf hin, dass Konflikte künftig diplomatisch gelöst werden.

Hildegard Lehner (64), Rentnerin aus Sirnau: Das Ergebnis finde ich grausam. Ich denke Trump ist weder für die USA noch für Europa gut. Ihm fehlen Charisma und Ausstrahlung. So stelle ich mir wirklich keinen US-Präsident vor.

Sabine Bohnet (57), Hausfrau aus Esslingen: Trump ist in seiner Art unberechenbar. Es ist schwer zu sagen, was die Zukunft bringen wird. Hillary Clinton ist zwar auch umstritten, sie wäre aber die bessere Wahl gewesen.