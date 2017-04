Natürlich hat man sich im Esslinger Rathaus gefragt, ob der Austritt aus dem Partnerschaftsverbund dem Brexit oder europa-kritischen Tendenzen in den Niederlanden geschuldet ist. „Dafür gibt es keine Anzeichen“, sagt Jutta Fahrion, Referentin für die internationalen Beziehungen der Stadt Esslingen. „Uns wurde gesagt, dass finanzielle Gründe ausschlaggebend waren, weil in beiden Städten wohl der Etat für die Partnerstädte ziemlich zusammengestrichen worden ist. Und ohne Geld geht auch in diesem Bereich gar nichts.“

Anzeige

Der Verbund der sogenannten Ringpartnerstädte war im Jahr 1970 aus den