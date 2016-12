Von Alexander Maier

Mehr als eine Million Gäste haben in diesem Jahr den Esslinger Mittelalter- und Weihnachtsmarkt genossen, doch der Anschlag am Montagabend auf einen Berliner Weihnachtsmarkt hat auch hier Spuren hinterlassen: Am Tag danach war die Stimmung längst nicht mehr so fröhlich wie zuvor, überall wur­de über den Terrorakt diskutiert – und darüber, was er für Esslingen bedeutet.

Die Verantwortlichen im Rathaus und beim Stadtmarketing warnten gestern vor übereilten Reaktionen. Nach reiflicher Überlegung wurden jedoch die Sicherheitsvorkehrungen weiter forciert. Und die Polizei hat ihre Präsenz ebenfalls verstärkt. Rathaus-Sprecher Roland Karpentier gibt zu bedenken: „Wir tun, was wir können, aber wir dürfen unser Leben unter dem Eindruck solcher Ereignisse nicht einschränken lassen. Sonst hätten die gewonnen, die uns die Freiheit nehmen wollen.“ Viele denken offenbar ganz ähnlich – überraschend wenige ließen sich vom Besuch des Esslinger Mittelalter- und Weihnachtsmarktes abhalten.

Ein Dämpfer für die Fröhlichkeit

„Nach solch einem furchtbaren Ereignis macht man sich natürlich andere Gedanken als zuvor“, verrät Yvonne Gick. Die Geschäftsführerin des DRK-Kreisverbandes hat die schrecklichen Bilder aus Berlin im Fernsehen gesehen – nur wenige Stunden später steht sie am Bratwurststand ihrer Organisation am Marktplatz: „Was in Berlin passiert ist, ist unfassbar. Allen war klar, dass etwas passieren kann, aber wenn die schlimmsten Befürchtungen wahr werden, kann man solche Gedanken nicht mehr so einfach ausblenden.“ Trotzdem ist Yvonne Gick überzeugt: „Man darf Menschen, die zu so etwas fähig sind, nicht nachgeben – auch wenn es schwerfällt.“

Deshalb hat sich die Esslinger Stadtmarketing und Tourismus GmbH (EST) entschlossen, den örtlichen Mittelalter- und Weihnachtsmarkt wie geplant bis Donnerstag fortzusetzen. „Die Ereignisse in Berlin machen uns betroffen, und wir trauern mit den Opfern und ihren Angehörigen“, erklärt EST-Chef Michael Metzler. Das ausgelassene Kulturprogramm auf der Bühne wurde gestern ausgesetzt, in den kommenden Tagen sollen die Künstler leisere Töne anschlagen. Vor allem aber denken EST und Ordnungsamt mehr denn je über die Sicherheit nach. „Für eine Veranstaltung dieser Größe war es bislang erfreulich ruhig“, sagt Ordnungsamts-Chef Gerhard Gorzellik, der „natürlich hofft, dass das so bleibt.“

Die allgemeine Bedrohung war allen bewusst: „Wir wissen, was passieren kann, und wir tun alles, um auf dem Weihnachtsmarkt für Sicherheit zu sorgen. Doch es gibt Risiken, die man nicht völlig ausschließen kann“, weiß Gorzellik. Dass der Esslinger Mittelalter- und Weihnachtsmarkt in die Altstadt eingebettet und damit vom Durchgangsverkehr etwas abgeschottet ist, ist ihm mit Blick auf die Ereignisse in Berlin nicht unrecht. Doch er weiß: „Es gibt auch noch andere Gefahren, wie uns der versuchte Bombenanschlag in Ludwigshafen gezeigt hat.“ Trotz vieler denkbarer Szenarien will Gorzellik aber besonnen reagieren: „Man muss nicht nur sehen, was machbar wäre, sondern auch, was sinnvoll ist.“

Die Stadt hat seit 2011 ein Sicherheitskonzept für den Mittelalter- und Weihnachtsmarkt. „Das wird von Mal zu Mal verfeinert“, erklärt Architekt Jörg Schall, der der EST in planerischen Fragen zur Seite steht. Die Polizei ist jedes Jahr mit Beamten in Uniform und in Zivil präsent, die EST hat einen privaten Sicherheitsdienst engagiert, der kommunale Ordnungsdienst ist vor Ort. Wie viele Sicherheitskräfte wann im Einsatz sind, wird nicht verraten. Metzler: „Wir dürfen nicht berechenbar sein.“

Nächste Stufe im Sicherheitskonzept

Dass die Polizei ihre Präsenz auf dem Mittelalter- und Weihnachtsmarkt nach den Ereignissen in Berlin weiter forciert hat, war gestern unübersehbar: Am Eingang an der Abt-Fulrad-Straße sind nun zwei schwer bewaffnete Be­amte postiert. Außerdem sind uniformierte Polizeisteifen verstärkt auf dem Markt unterwegs. „Das sorgt für mehr Sicherheit und stärkt das Sicherheitsgefühl der Besucher“, erklärt Polizeisprecherin Andrea Kopp. Stadt und EST wurden gestern ebenfalls aktiv und haben in Abstimmung mit Polizei und Feuerwehr zusätzliche Maßnahmen beschlossen: In der Abt-Fulrad-Straße und in der Ritterstraße wurden mit Sand gefüllte Mulden rechts und links am Fahrbahnrand versetzt postiert, damit nur noch kleinere Fahrzeuge mit geringer Geschwindigkeit durchkommen. Außerdem wurden mehr Security-Mitarbeiter insbesondere im Bereich der Marktzugänge eingesetzt. „Nach dem Anschlag in Berlin haben wir das Potenzial einer Gefährdung auch in Esslingen etwas höher gesetzt“, erklärt Roland Karpentier. „Dies führt dazu, dass jetzt weitere der vorbesprochenen Bausteine des Esslinger Sicherheitskonzeptes umgesetzt werden.“

Bei allen Überlegungen geht der Blick von EST und Stadt freilich nicht nur bis zum Donnerstag, sondern auch bereits in Richtung 2017. Dass der Markt bislang weitgehend problemlos über die Bühne ging, machen die Verantwortlichen auch an seiner Dauer fest: Weil der Kalender günstig lag, war an vier Wochenenden geöffnet – im kommenden Jahr wären es mit Blick auf die Marktsatzung nur drei. „Dann würden sich die Besucher an Wochenenden wesentlich stärker als diesmal drängeln“, fürchtet Metzler. „Darüber sollte die Stadt im Interesse der Sicherheit nochmals in Ruhe nachdenken.“

Marktbeschicker Michael Blum, der einen Beerenweinstand auf dem Hafenmarkt betreibt, war ebenfalls schockiert angesichts der Bilder aus Berlin. Doch er warnt davor, sich einschüchtern zu lassen: „Solch ein Weihnachtsmarkt ist ein jahrhundertealtes Kulturgut. Das lassen wir uns nicht nehmen. Jetzt ist die Solidarität aller gefragt.“