Esslingen/Stuttgart (adi/lsw) - Mehr als eine Million Gäste haben in diesem Jahr den Esslinger Mittelalter- und Weihnachtsmarkt besucht, und die allermeisten waren begeistert ob der stimmungsvollen und entspannten Atmosphäre. Doch das Attentat auf einen Berliner Weihnachtsmarkt hat auch in Esslingen Spuren hinterlassen: Am Tag danach war die Stimmung auch hierzulande längst nicht mehr so fröhlich, überall wurde über den feigen Anschlag diskutiert – und darüber, was er für Esslingen bedeutet.

Die Verantwortlichen im Rathaus und beim Stadtmarketing warnen vor übereilten Reaktionen, doch hinter den Kulissen wurde sofort darüber diskutiert, die Sicherheitsvorkehrungen für die letzten drei Weihnachtsmarkt-Tage weiter auszubauen. Die Polizei will ihre Präsenz nochmals verstärken, die Stadt denkt darüber nach, den Sicherheitsdienst auszubauen – nicht nur für dieses, sondern auch mit Blick aufs kommende Jahr.

Für Rathaus-Sprecher Roland Karpentier steht jedoch fest: „Wir tun, was wir können, aber wir dürfen unser Leben unter dem Eindruck solcher Ereignisse nicht einschränken lassen. Sonst hätten diejenigen gewonnen, die uns die Freiheit nehmen wollen.“

Auch in Stuttgart wird mehr Polizei eingesetzt

Nach dem Anschlag in Berlin hat die Polizei ihre Präsenz auch auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt verstärkt. Die Beamten tragen zudem sichtbar Maschinenpistolen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. An möglichen Zufahrten werden zudem Barrieren aufgestellt, damit keine Fahrzeuge ungehindert auf den Markt fahren können. Konkrete Gefährdungshinweise gibt es demnach aber nicht. Auch im Hinblick auf Silvester soll das Sicherheitslevel angepasst werden. Konkrete Zahlen wollte ein Polizeisprecher nicht nennen.

Händler in Stuttgart rechnen nicht Einbußen

Der Handelsverband im Südwesten erwartet durch den Anschlag in Berlin kaum Beeinträchtigung des Weihnachtsgeschäfts. „Ich glaube, dass die Leute trotzdem in die Innenstädte kommen, sich aber weniger auf dem Weihnachtsmarkt aufhalten und mehr in Geschäften, wo die Anschlagsgefahr niedriger ist“, sagte Geschäftsführerin Sabine Hagmann der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Stuttgart als Landeshauptstadt friste im Vergleich zu anderen bundesdeutschen Metropolen eher ein „Mauerblümchendasein“. Der Südwesten stehe entsprechend nicht so sehr im Fokus wie die großen Städte Berlin oder Köln. Wer einen Anschlag plane, wolle größtmögliche Aufmerksamkeit erregen, sagte Hagmann.