Von Mareike Spahlinger

Bereits um 16 Uhr begannen die Händler an den Ständen mit dem Verkauf. Um 17 Uhr füllte sich dann der Platz rund um die Bühne am Rathaus und eine Fanfare erklang. Mittelaltermarktführer Herold Oswald begrüßte den Stadthalter von Esslingen: Oberbürgermeister Jürgen Zieger. Der hieß das Volk von Esslingen sowie alle Händler, Gaukler, Artisten und Besucher willkommen. „In den nächsten Wochen kann hier das Mittelalter erfahren, erschmeckt und erlebt werden“, sagte er. Er bedankte sich bei allen Beteiligten, „für den Zauber, den sie in die Stadt bringen.“ Der authentische Mittelaltermarkt sei ein Alleinstellungsmerkmal, „das die