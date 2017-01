Stuttgart/Esslingen (dpa/lsw) - Die erste Woche des neuen Jahres bringt Baden-Württemberg Schnee. Vor allem im Schwarzwald, auf der Schwäbischen Alb und in Richtung Allgäu sind bereits am Montag Flocken gefallen, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte. Demnach gab es teilweise schon bis zu fünf Zentimeter Neuschnee, in höheren Lagen bis zu zehn Zentimeter. Am Dienstag bleibt es laut Vorhersage meist trocken bei einem Mix aus Sonne und Wolken. Schon am Mittwoch gibt es vermutlich aber erneut leichten Schneefall. Die Temperaturen liegen laut DWD im Laufe der Woche bei um die zwei Grad.

„Es wird tagsüber wieder ein bisschen milder,