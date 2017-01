Leerstand in der Küferstraße - ein Beispiel von vielen leerstehenden Läden in der Esslinger Innenstadt.

Von Claudia Bitzer

„Shop dich glücklich“ kann man unten am Schaufenster bei Strauss Innovation in der Bahnhofstraße 18-20 noch kleingedruckt lesen. Der Verweis auf die Internetseite des 1902 in Düsseldorf gegründeten Einzelhandelsunternehmens stammt auch noch aus glücklicheren Zeiten. Deutlich größer und schärfer fallen einem die Buchstaben darüber ins Auge. „Alles muss raus, wir schließen diese Filiale.“

Drinnen versuchen Filialleiterin Angelika Schach und ihre neun Kolleginnen nicht nur die „empörten und enttäuschten“ Kunden zu trösten, wie Schach die Reaktionen auf das Aus der Warenhauskette mit ihren deutschlandweit 57 Filialen und 670 Mitarbeitern beschreibt. Sie sollen möglichst noch den kompletten Warenbestand an Mann und Frau bringen. Seit 2014 mussten sie bangen. „Wir sind nun in der dritten Insolvenz“, sagt Schach. Jetzt ist endgültig Schluss. Immerhin haben sie bislang immer ihr Gehalt bekommen, berichten die Mitarbeiterinnen aus Esslingen.

Zu Strauss ging man selten mit einem zielgerichteten Wunsch. „Dennoch kam man immer mit etwas in der Hand heraus“, sagt Bärbel Apprich, Sprecherin der Initiative Bahnhofstraße, in der sich die Geschäftsleute in Esslingens jüngster Fußgängermeile zusammengetan haben. Von der Bettwäsche bis zum Blechschild, vom Wein bis zum Weihnachtselch, von Karamellbonbons bis zur Cadburry-Schokolade – Strauss hatte nur wenige Artikel fest im Angebot, aber abwechslungsreiche Wechselsortimente. „Vor allem die Living-Artikel, also die Wohnaccessoires, sind sehr gut gegangen“, erzählt Angelika Schach.

„Esslingen war eine gute Filiale. An dem Standort hier kann es nicht gelegen haben“, bedauert Apprich, dass die Firma die immerhin knapp 700 Quadratmeter große Ladenfläche im Erdgeschoss und das etwa ebenso große Lager im ersten Stock nach 17 Jahren aufgeben muss. Gerade die Wohnaccessoires an so exponierter Stelle seien eine gute Ergänzung für das Sortiment im Esslinger Einzelhandel gewesen. Aber sie ist zuversichtlich, dass sich ein attraktiver Nachfolger für die Flächen findet, die vor Strauss auf zwei Verkaufsetagen die „Kaufhalle“ beherbergt hatten. Das Gebäude aus den 1970er-Jahren gehört der Sparkassenversicherung (SV). „Das Mietverhältnis mit Strauss endet Ende Februar. Wir suchen neue Mieter, haben auch Bewerber, sind aber noch in der Findungsphase. Wir sehen das aber völlig unproblematisch“, sagt deren Pressereferentin Silke Spatz.

„Wir sind hier in einer 1a-Lage“, sagt Apprich über die Bahnhofstraße. Unten das ES, dann der Karstadt, dann kam Strauss. Da tut es zwar weh, schmälert aber nicht den Standort, dass der Gubor-Laden samt Café an der Ecke zum Rossmarkt Ende Februar schließt. Zumal die Bäckerei Dieringer in diesen Räumen Ende März ein weiteres Geschäft eröffnen will: Das Grundkonzept Brotverkauf plus Cafébetrieb orientiert sich am „Flo“, der in der Ritterstraße bleibt und für den sich nichts ändern wird, verrät Petra Dieringer.

Bärbel Apprich von der Initiative Bahnhofstraße ist überzeugt, dass der Einzelhandelsstandort mit der geplanten Mall mit 35 Läden auf dem Karstadt-Parkplatz noch attraktiver wird. Dass damit auch der Brückenschlag von der Bahnhofstraße zur ältesten Fußgängerzone der Stadt gelingen möge, hoffen derzeit vor allem die Geschäftsleute in der Pliensaustraße. Die Betreiber des Bodyshops müssen nach nur kurzem Gastspiel „aus gesundheitlichen Gründen“ aufgeben, wie Yen Nhi Brade sagt. Der Umsatz war wohl auch überschaubar. Die gegenüberliegende Telekom-Filiale macht in drei Wochen dicht. „Die Attraktivität in der Pliensau ist enorm gesunken“, sagt Shopleiter Markus Grau. „Die Läden wechseln ständig. Brillengeschäfte und Hörgeräte ziehen vor allem ältere Menschen an, wir brauchen aber eine andere Kundschaft.“ Alexander Kögel, Sprecher der Händlergemeinschaft City Initiative Esslingen, ist auch kein Freund des häufigen Wechsels. „Aber lieber ein neuer Mieter als ein Leerstand.“

„Wir hoffen auf den Brückenschlag aus der Bahnhofstraße, fürchten jedoch die Bauphase“, meint Uwe Vogt, der den Marc-O’-Polo-Laden in der Pliens­­au und das More-&-More-Geschäft im Oberen Metzgerbach betreibt. Kögel: „Ob die Fußgängerlenkung gelingt, weiß heute niemand. Aber die Idee ist gut.“ Matthias Hippich vom Traditionsgeschäft Optik Kaltmaier ist ebenfalls Mitglied im Vorstand der City Initiative. Als Interessensvertreter der Pliensau beobachtet er die Entwicklung in seinem Quartier mit Sorge. In unmittelbarer Nachbarschaft zu seinem Laden solle auf den Flächen, die zuvor vom HDI genutzt wurden, eine Shisha-Bar entstehen. In dem Jeansgeschäft in der Pliensaustraße 35 – dort hat sich der Betreiber in den Ruhestand verabschiedet – werde ein Ein-Euro-Laden einziehen.

„In Esslingen stehen so viele Läden leer wie noch nie“, meint das Esslinger Urgestein Siegfried Haaga. Mit seinem Süßwaren- und Kaffeegeschäft ist er seit 1913 in der Pliensau. Seinen Laden in der Küferstraße hat er an einen Betreiber mit griechischen Lebensmitteln vermietet. „In der Küferstraße sieht es genauso aus. Dass es dem Einzelhandel nicht gut geht, ist aber kein Esslinger Phänomen“, verweist er vor allem auf die Online-Konkurrenz. Haaga ist froh, dass er als Hausbesitzer nie die Ladenmiete mit erwirtschaften musste. „Es gibt aber immer noch Eigentümer, die viel zu hohe Preiserwartungen haben.“ Ihm selbst sei es wichtiger gewesen, dass sich sein Mieter in der Küferstraße auch langfristig halten könne.

Szenenwechsel: Fast ein Jahr lang ist das Geschäft auf der Inneren Brücke 4 leer gestanden. Trotz attraktiver Umgebung. Dabei hat es mit den Feinkostläden Kauffmann und Böhm selbst auch eine wohlklingende Vergangenheit. Zuletzt hat es ein qualitativ hochwertiges, aber auch preislich anspruchsvolles Outdoor-Geschäft beherbergt. Wie Böhm ist aber auch der „Wandervogel“ abgezwitschert. Jetzt ist in dem Laden alles für einen Euro zu haben. „Wir haben ihn längerfristig gemietet“, verweist Bezirksleiter Armin Söhner auf die Internetseite des Unternehmens Schum EuroShop GmbH & Co. KG, das mehr als 250 Filialen in ganz Deutschland betreibe. Dem Gassenfunk zufolge hatte sein Vorgänger monatlich 8500 Euro für die 200 Quadratmeter hinblättern müssen. EuroShop zahlt weniger. Wie viel weniger, will Söhner nicht sagen. „Aber wir bezahlen hier genau so viel wie in unserem Laden in der Stuttgarter Klettpassage.“ Citymanagerin Silke Renninger-Metz macht keinen Hehl daraus, dass sie einen Ein-Euro-Shop nicht gerne auf der Inneren Brücke sieht. „Wir werden sehen, wie lange er sich hält.“ In der Vorweihnachtszeit war er jedenfalls gerammelt voll. Carmen Vetter vom Tabakwarengeschäft Dürninger ein paar Meter weiter teilt zwar die Ansicht der Citymanagerin, ist aber froh darüber, „dass der Laden nicht mehr leer steht“.

Aber es gibt auch Lichtblicke für den Esslinger Einzelhandel. Dass sich Osiander gleich mit zwei Buchläden in der Fußgängerzone Innere Brücke/Pliensau engagiert, „ist toll, das bringt Frequenz“, freut sich Einzelhändler Haaga. „Und mit dem Dessousgeschäft Hunkemöller haben wir in der Pliensau ja ein weiteres attraktives Angebot bekommen“, sagt Citymanagerin Renninger-Metz. In der Küferstraße setze der Umzug des Schallplattenladens „Vinyl & Coffee“ vom Heppächer ans Wolfstor den nächsten kreativ-originellen Akzent.

Dagegen kommt ein Vorhaben – jedenfalls vorerst – nicht zum Tragen, das eigentlich zum Vorbild im Umgang mit den kleinen Ladenflächen in der Altstadt hätte werden können. Wilhelm Leuze, Besitzer der Häuser Pliensaustraße 9-11 (Zero) und 13 (vor dem Brand Käse Mockler), wollte beide Läden zusammenlegen. Aber Zero hat nun doch kein Interesse an mehr Platz.

Und was ist langfristig mit der Küferstraße? Könnte eine Bücherei an der Kiesstraße den Einzelhändlern dort helfen? Möglich, meint City-Sprecher Kögel. „Aber was passiert dann mit dem Viertel, in dem sie jetzt ist? Stopft man da nicht ein Loch, indem man ein neues aufreißt?“

