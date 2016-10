Von Alexander Maier





Festivals, die der queeren Filmkunst ein Forum bieten, gibt es inzwischen rund um den Globus. Doch längst nicht alle haben eine so reiche Tradition wie das Queerfilm-Festival, das alle Jahre wieder im Kommunalen Kino Esslingen (Koki) stattfindet. Und weil es sich unter Genre-Kennern herumgesprochen hat, dass die Kinomacher von der Maille ein Händchen für besondere Produktionen haben, kommt das Publikum stets in Scharen, um Filme zu erleben, die man in den allermeisten Kinos kaum zu sehen bekommt. Diesmal lädt das Koki vom 3. bis 9. November zu einem Streifzug durch das queere Filmschaffen ein.

Die Anfänge des Festivals reichen bis in die späten 80er-Jahre zurück: Alles hatte damals mit einer Filmreihe begonnen, die von der Organisation Rosa Zwiebel Esslingen initiiert wurde. Weil die Idee ankam, wurden daraus die schwul-lesbischen Filmtage Esslingen, aus denen wiederum das Queerfilm-Festival entstand, das seither jedes Jahr im November mit einem einwöchigen Programm im Kommunalen Kino Esslingen stattfindet. „Mit etwa 15 Lang- und 20 Kurzfilmen zeigt das Festival alle Jahre wieder die komischen, bunten, fröhlichen, musikalischen, tragikomischen, aber auch nachdenklichen, dramatischen, experimentellen und kämpferischen Seiten queeren Lebens“, umreißen die Veranstalter das Konzept.

Mittlerweile hat sich Queerfilm zu einer festen Größe in der schwul-lesbischen Festivalszene entwickelt. Der Wunsch, dem Publikum Spaß und kurzweilige Unterhaltung zu bieten, geht einher mit dem Anspruch der überwiegend ehrenamtlich arbeitenden Festivalmacher, ein Forum für gesellschaftlich engagierte, diskussionswürdige und anspruchsvolle Filmkultur zu bieten. Ergänzt wird das Filmprogramm stets durch Diskussionsveranstaltungen und Filmgespräche.

Raritäten und Entdeckungen

Das Queerfilm-Team ist ständig auf der Suche nach interessanten neuen Produktionen aus aller Welt, die aufwendig gesichtet werden, bis schließlich das Programm steht, das sich mal eher leise und nachdenklich, mal schrill und überdreht, mal höchst romantisch, mal äußerst offenherzig und mal spannend zeigt. Eröffnet wird das Festival am Donnerstag, 3. November, mit der israelischen Produktion „Barash“, die von einer jungen Frau erzählt, die mit einer neuen Mitschülerin die erste große Liebe erlebt, die ihr ganzes weiteres Leben verändern soll. „Barash“ gehört zu jenen Filmen, die während des Festivals in Vorpremieren zu sehen sind, weil sie im Kino noch nicht zu sehen waren - in weiteren Previews sind Produktionen wie „Die Mitte der Welt“, „Downriver“ oder „Teakwondo“ zu sehen. Manche der gezeigten Filme sind so neu und außergewöhnlich, dass sie noch nicht mal einen Verleih gefunden haben - so ist das Queerfilm-Festival vorerst die einzige Gelegenheit, Produktionen wie „Jenseits von Rosa und Hellblau“, „Women who kill“ oder „Strike a Pose“ zu sehen. Und als einen der Höhepunkte im Festivalprogramm gibt es stets einen Kurzfilmabend unter dem Motto „The same Procedure“, für den die Tickets besonders begehrt sind.

Wissenswertes zum Queerfilm-Festival

Queer: Das englische Wort „queer“ steht für Menschen, Handlungen und Dinge, die irgendwie von der Norm abweichen. Im angelsächsischen Sprachraum wird das Wort vor allem für Menschen gebraucht, die aus dem heterosexuellen Raster fallen. Anfangs galt „queer“ als ein Schimpfwort, doch mit der Zeit wurde daraus ein akademischer Begriff, der mehr und mehr im Szenealltag Einzug hielt und so auch seinen negativen Beigeschmack verlor.

Tickets: Karten für alle Vorstellungen im Programm des Queerfilm-Festivals gibt es im Vorverkauf an der Kinokasse, im Internet unter www.queerfilmfestival.de sowie im Provinzbuch-Laden in der Küfer­straße. Reservierungen sind nicht möglich. Der Eintritt kostet für alle Filmvorstellungen 8 Euro, ermäßigt 5 Euro. Für den Kurzfilmabend „The same Procedure“ kosten die Tickets 12,50 Euro, ermäßigt 9,50 Euro. Kein freier Eintritt mit Kulturpass.

Zugabe: Seit Ende der 80er-Jahre gibt es alljährlich ein schwul-lesbisches Filmfestival im Kommunalen Kino Esslingen. Um die lange Zeit bis zum nächsten Festival besser zu überbrücken, bieten die Veranstalter seit 2010 jeweils im Frühjahr mit der „Queerfilm-Zugabe“ zusätzlich ein Wochenende mit aktuellen queeren Filmen und Wiederaufführungen von Festivalhighlights an. Zudem laufen übers Jahr Filme dieses Genres im regulären Programm.