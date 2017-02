Sie haben oft nächtelang gebüffelt und vor mancher Klausur oder Prüfung gezittert. Doch gestern war alle Last von ihnen abgefallen. Denn die 659 jungen Frauen und Männer haben es geschafft: Sie haben ihren Bachelor- oder Masterabschluss in der Tasche. Entsprechend locker war die Stimmung im Neckar Forum. Die Hochschule Esslingen hatte ihre Absolventinnen und Absolventen samt Familien, Partnern und Freunden zur Abschlussfeier in Esslingens gute Stube eingeladen, wo dann auch die Absolventen das letzte Wort haben sollten. Mit ihren Reden setzten Kevin Karrer und Pedro Roca einen launig-humorvollen