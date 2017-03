Der Erste Weltkrieg wurde mit einem bis dahin nicht vorstellbaren Aufwand an industriell gefertigten Waffen und Munition bestritten. Entscheidend für Sieg oder Niederlage waren aber nicht nur gut funktionierende Transportwege, über die der Nachschub an die Front rollte, sondern auch der Zugang zu Rohstoffen. Und da hatten die Mittelmächte Deutschland und Österreich-Ungarn schlechte Karten. Sie waren von ihren Feinden umzingelt, die ihnen den Zugang zu den Weltmärkten und Weltmeeren blockierten. So wurde es schon wenige Wochen nach Kriegsbeginn schwierig, Soldaten und Zivilbevölkerung mit Lebensmitteln zu