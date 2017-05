Als sie ganz neu in Deutschland waren, ging es bei vielen Geflüchteten zunächst einmal um grundlegende Dinge: um die Wohnungssuche, den Aufenthaltsstatus und das Zurechtkommen in einem fremden Land. Inzwischen haben sich viele hier eingelebt - doch mit der Routine kommen bei einigen auch die Traumata von Krieg und Flucht wieder hoch. Der Kreisdiakonieverband bietet deshalb nun auch psychologische Beratung für Geflüchtete und Ehrenamtliche an.

