Von Peter Stotz

Mit ihrer alljährlichen großen Kehrwoche hat sich die Stadt Esslingen am Samstag für das Frühjahr fein gemacht. Rund 2600 engagierte Helfer packten kräftig mit an und griffen bei der 18. Auflage der Reinigungsaktion „ES putzt“ in zehn Stadtteilen zu Eimern, Müllsäcken und Greifzangen. Gemeinsam befreiten sie Straßenränder, Gehwege, Spielplätze und Grünflächen von all dem Abfall, den andere Zeitgenossen dort achtlos fallen gelassen oder vielleicht sogar absichtsvoll deponiert hatten. Nach einer ersten vorläufigen Bilanz kam etwas weniger Müll als im vergangenen Jahr zusammen, Problemabfälle wurden kaum mehr